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Україна переходить на prepaid:
у чому популярність...

Україна переходить на prepaid: у чому популярність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:52

Україна переходить на prepaid: у чому популярність...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно звіту Української процесингової агенції, за перше півріччя 2019 року загальна кількість транзакцій за платіжними карткам зросла на 33%.

Дивися повний текст Україна переходить на prepaid: у чому популярність конфіденційних карток.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:52

1. Люди постепенно теряют доверие к банкам, но вносят деньги за якобы обезличенные карты?
2. Не готовы к подписанию сложных договоров и поэтому присоединяются к публичной офферте, где они ничего даже обсудить не могут и, как правило, являются почти бесправной стороной в части защиты собственных интересов?
3.Не готовы к длительным процедурам идентификации и поэтому будут "мягко" идентифицироваться через операторов, которые завтра будут иметь паспортные данные каждой сми-карты?

Декларируемая идея не особо стыкуется с борьбой с терроризмом и отмыванием, но 1-3 говорит о том, что это просто технология продажи, и конфиденциальности никакой нет.
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:58

Что нужно, чтоб тема взлетела:
1. Лимиты больше
2. Кешбек
3. Бесплатное обслуживание
4. Простой вход-выход, желательно подешевле или бесплатно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:25

Re: Україна переходить на prepaid: у чому популярність...

Вкладчик1234 написав:Что нужно, чтоб тема взлетела:
1. Лимиты больше
2. Кешбек
3. Бесплатное обслуживание
4. Простой вход-выход, желательно подешевле или бесплатно
Для припейд ничего этого не будет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:26

Дорого и неудобно. Снятие только 500 грн в сутки за 10 грн комиссии, плюс 100 грн за оформление - это ни о чем.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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