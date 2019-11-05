Україна переходить на prepaid: у чому популярність...

Додано: Чет 07 лис, 2019 12:55

Особенно радует появившаяся реклама карт Visa інша в больших количествах...



Ради интереса попробовал - половина функционала не работает...



1. Активация карты через короткий номер 310 - работает только для Kyivstar, Vodafone, Lifecell (хотя в упаковке с карточкой указана поддержка всех национальных операторов связи). Если оператор не поддерживает СМС на короткие номера - все, выбрасывай карту. Других вариантов нет, хотя "нормальные" банки обычно в данных случаях предоставляют обычный полный номер.

2. Терминалы пополнения только в Одессе.

3. Можно пополнить без комиссии через их сайт. Но и тут засада - Индустриальный банк не подтверждает транзакцию ))). Поэтому получилось пополнение только через Портмоне с комиссией - опять таки обман )

4. Функционал сервиса просто наполовину не работает. Валидация во многих местах не проходит по существующим расчетным счетам, собственно оплата невозможна; сделать эту же карту главной для данного сервиса (Uplata.ua) невозможно, даже имя пользователя поменять невозможно :)



Никому не советую использовать данную карту и сервис Uplata.uа, по крайней мене до полной поддержки всего заявленного функционала, решения проблем с оплатой и пополнением! и конечно решением ошибок на сайте Uplata.uа.