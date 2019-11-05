Згідно звіту Української процесингової агенції, за перше півріччя 2019 року загальна кількість транзакцій за платіжними карткам зросла на 33%.
Дивися повний текст Україна переходить на prepaid: у чому популярність конфіденційних карток.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:52
Україна переходить на prepaid: у чому популярність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переходить на prepaid: у чому популярність конфіденційних карток.
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:52
1. Люди постепенно теряют доверие к банкам, но вносят деньги за якобы обезличенные карты?
2. Не готовы к подписанию сложных договоров и поэтому присоединяются к публичной офферте, где они ничего даже обсудить не могут и, как правило, являются почти бесправной стороной в части защиты собственных интересов?
3.Не готовы к длительным процедурам идентификации и поэтому будут "мягко" идентифицироваться через операторов, которые завтра будут иметь паспортные данные каждой сми-карты?
Декларируемая идея не особо стыкуется с борьбой с терроризмом и отмыванием, но 1-3 говорит о том, что это просто технология продажи, и конфиденциальности никакой нет.
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:58
Что нужно, чтоб тема взлетела:
1. Лимиты больше
2. Кешбек
3. Бесплатное обслуживание
4. Простой вход-выход, желательно подешевле или бесплатно
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:25
Re: Україна переходить на prepaid: у чому популярність...
Для припейд ничего этого не будет
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:26
Дорого и неудобно. Снятие только 500 грн в сутки за 10 грн комиссии, плюс 100 грн за оформление - это ни о чем.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:38
Стаття-реклама prepaid-карток. Так швидко набирають популярність, аж доводиться рекламувати.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:55
Особенно радует появившаяся реклама карт Visa інша в больших количествах...
Ради интереса попробовал - половина функционала не работает...
1. Активация карты через короткий номер 310 - работает только для Kyivstar, Vodafone, Lifecell (хотя в упаковке с карточкой указана поддержка всех национальных операторов связи). Если оператор не поддерживает СМС на короткие номера - все, выбрасывай карту. Других вариантов нет, хотя "нормальные" банки обычно в данных случаях предоставляют обычный полный номер.
2. Терминалы пополнения только в Одессе.
3. Можно пополнить без комиссии через их сайт. Но и тут засада - Индустриальный банк не подтверждает транзакцию ))). Поэтому получилось пополнение только через Портмоне с комиссией - опять таки обман )
4. Функционал сервиса просто наполовину не работает. Валидация во многих местах не проходит по существующим расчетным счетам, собственно оплата невозможна; сделать эту же карту главной для данного сервиса (Uplata.ua) невозможно, даже имя пользователя поменять невозможно :)
Никому не советую использовать данную карту и сервис Uplata.uа, по крайней мене до полной поддержки всего заявленного функционала, решения проблем с оплатой и пополнением! и конечно решением ошибок на сайте Uplata.uа.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:47
Re: Україна переходить на prepaid: у чому популярність...
1. "В Украине растет количество людей, которые пользуются бесконтактной оплатой"
2. "В Украине растет количество недоверия к банкам"
Чего? чего?
Але, логика померла.
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