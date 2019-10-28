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Binance заходить в Україну

Криптовалютна біржа Binance заходить в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:27

Криптовалютна біржа Binance заходить в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших світових криптовалютних майданчиків Binance сьогодні офіційно оголосив про те, що збирається співпрацювати з українською владою.

Дивися повний текст Криптовалютна біржа Binance заходить в Україну.
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кешбек до 20%
гривна уже добавлена
есть мультивалютный кошелек
Binance http://bit.do/binance-bonus
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