Один з найбільших світових криптовалютних майданчиків Binance сьогодні офіційно оголосив про те, що збирається співпрацювати з українською владою.
Дивися повний текст Криптовалютна біржа Binance заходить в Україну.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:27
Криптовалютна біржа Binance заходить в Україну
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Дивися повний текст Криптовалютна біржа Binance заходить в Україну.
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:27
кешбек до 20%
гривна уже добавлена
есть мультивалютный кошелек
Binance
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