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У НБУ розповіли, що змусить банки знизити ставки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Банки спонукатиме знижувати процентні ставки за кредитами ситуація, за якої облікова ставка становитиме 8%.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, що змусить банки знизити ставки за кредитами
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Додано: Чет 07 лис, 2019 19:51
Та вы шо, а почему тогда ставка 15,5%?
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