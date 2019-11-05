Про це йдеться в проекті держбюджету на 2020 рік.
Дивися повний текст Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:00
Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%.
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:00
Хм, а в банках ставка по депозитам 3-5% на валюту, это перезанять, чтобы переотдать а там мы уже свалим и это проблема следующих??? Ай молодцы!
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