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Мінфін в 2020 році розраховує
позичати валюту під 8%

Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:00

Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті держбюджету на 2020 рік.

Дивися повний текст Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:00

Хм, а в банках ставка по депозитам 3-5% на валюту, это перезанять, чтобы переотдать а там мы уже свалим и это проблема следующих??? Ай молодцы!
svetoch-10
 
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