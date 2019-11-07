Про це йдеться в проекті держбюджету на 2020 рік.
Дивися повний текст Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:00
Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:07
А чому проценти по валютних вкладах 2-3%, а мінфін позичає гроші під 8%?
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:57
Re: Мінфін в 2020 році розраховує позичати валюту під 8%
Так колхоз - дело добровольное. Давайте деньги минфину, а не тому, у кого валютные вклады. Тем более, если верить этой статье, в следующем году для внутренних кредиторов он уже 14,6% платить будет. Столько даже Приватбанк не давал на пике своей пирамидальной деятельности.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:34
14,6% це в гривні! Це нормальні відсотки враховуючи інфляцію гривні. З гривнею в них проблем немає - "надрукувати" можна завжди скільки треба.
А ось 8% в валюті - це не нормально.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:55
andrijk777, так может и 8% в гривне? А то в статье валюта ни к одному из этих чисел не указана. Логично предположить, что она хотя бы одинаковая. И то, что правительство даёт преференции своим гражданам и поэтому для внутренних инвесторов ставка выше
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:33
4,5 миллиарда под 8% (в среднем) годовых....
И это я так полагаю посчитаны и пара миллиардов от МВФ под 2-3%...
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:56
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