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"Слуга народу" пропонує
підвищити ставки екологічного...

"Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22

"Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект №2367 зареєстрований у Верховній Раді.

Дивися повний текст \"Слуга народу\" пропонує підвищити ставки екологічного податку в 4 рази.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22

Вообще идея хорошая, но нужен график повышения. Поэтапно, что бы предприятия могли подготовиться.
Rainbow
 
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