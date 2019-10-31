Відповідний законопроект №2367 зареєстрований у Верховній Раді.
Дивися повний текст \"Слуга народу\" пропонує підвищити ставки екологічного податку в 4 рази.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22
"Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуга народу\" пропонує підвищити ставки екологічного податку в 4 рази.
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22
Вообще идея хорошая, но нужен график повышения. Поэтапно, что бы предприятия могли подготовиться.
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