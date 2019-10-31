Відповідний законопроект №2367 зареєстрований у Верховній Раді.
Дивися повний текст \"Слуга народу\" пропонує підвищити ставки екологічного податку в 4 рази.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22
"Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуга народу\" пропонує підвищити ставки екологічного податку в 4 рази.
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22
Вообще идея хорошая, но нужен график повышения. Поэтапно, что бы предприятия могли подготовиться.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:40
Только "создаст стимул для снижения уровня выбросов" требуется расшифровать. Предприятия начнут платить больше и эти расходы заложат в цену продукции. Продукции начнут покупать меньше. Предприятие начнёт меньше работать, а то и закроется целиком. Технология знакомая, проверена в 90е. Выбросов становится меньше, факт. Правда, после закрытия с "увеличить поступления от уплаты экологического налога" уже становится не так радужно и безработный народ с укреплённым здоровьем уже не налоги платит, а вешается на пособия и субсидии. Но это уже мелочи.
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:16
Предприятия начнут сбрасывать больше налево без налогов вообще, загрязняя окружающую среду еще больше или будут закрываться... ИМХО должны быть стимулы, а не налоги.
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58
Re: "Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...
Например?
Всім процвітання!
Додано: Нед 10 лис, 2019 12:33
Конечно нужно повышать. Промышленные города и так уже практически непригодны для жизни. Толку от того производства, если весь гешефт оседает в офшорах, ценой жизни и здоровья миллионов граждан в Запорожье, Кривом Рогу, Мариуполе и т.д.? Что имеют люди в этих городах кроме смога и красной воды?
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