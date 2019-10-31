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"Слуга народу" пропонує
підвищити ставки екологічного...

"Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22

"Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект №2367 зареєстрований у Верховній Раді.

Дивися повний текст \"Слуга народу\" пропонує підвищити ставки екологічного податку в 4 рази.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:22

Вообще идея хорошая, но нужен график повышения. Поэтапно, что бы предприятия могли подготовиться.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:40

Только "создаст стимул для снижения уровня выбросов" требуется расшифровать. Предприятия начнут платить больше и эти расходы заложат в цену продукции. Продукции начнут покупать меньше. Предприятие начнёт меньше работать, а то и закроется целиком. Технология знакомая, проверена в 90е. Выбросов становится меньше, факт. Правда, после закрытия с "увеличить поступления от уплаты экологического налога" уже становится не так радужно и безработный народ с укреплённым здоровьем уже не налоги платит, а вешается на пособия и субсидии. Но это уже мелочи.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:16

Предприятия начнут сбрасывать больше налево без налогов вообще, загрязняя окружающую среду еще больше или будут закрываться... ИМХО должны быть стимулы, а не налоги.
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58

Re: "Слуга народу" пропонує підвищити ставки екологічного...

civ написав:Предприятия начнут сбрасывать больше налево без налогов вообще, загрязняя окружающую среду еще больше или будут закрываться... ИМХО должны быть стимулы, а не налоги.

Например?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:33

Конечно нужно повышать. Промышленные города и так уже практически непригодны для жизни. Толку от того производства, если весь гешефт оседает в офшорах, ценой жизни и здоровья миллионов граждан в Запорожье, Кривом Рогу, Мариуполе и т.д.? Что имеют люди в этих городах кроме смога и красной воды?
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