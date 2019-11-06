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МВФ дав прогнози щодо зростання
ВПП і інфляції в Україні...

МВФ дав прогнози щодо зростання ВПП і інфляції в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:30

МВФ дав прогнози щодо зростання ВПП і інфляції в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує зростання ВВП України на 3,1%.

Дивися повний текст МВФ дав прогнози щодо зростання ВПП і інфляції в Україні на 2021 рік.
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