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Міжбанк: крупні гравці
зіграють "головну скрипку"

Міжбанк: крупні гравці зіграють "головну скрипку"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:10

Міжбанк: крупні гравці зіграють "головну скрипку"

Пропонуємо до обговорення:
Цей четвер пройде досить нестандартно.

Дивися повний текст Міжбанк: крупні гравці зіграють \"головну скрипку\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:10

Какой будет курс доллара и евро в 2020 году?

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Ірина_
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