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Скільки українців мають заощадження на "чорний день"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Майже третина українців не має заощаджень на "чорний день".
Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження на \"чорний день\" (інфографіка)
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:20
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