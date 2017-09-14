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Скільки українців мають
заощадження на "чорний день"...

Скільки українців мають заощадження на "чорний день"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:19

Скільки українців мають заощадження на "чорний день"...

Пропонуємо до обговорення:
Майже третина українців не має заощаджень на "чорний день".

Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження на \"чорний день\" (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:20

Какая валюта будет самой надежной и ликвидной инвестицией?

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Ірина_
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