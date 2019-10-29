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Як забрати автомобіль зі штрафмайданчика: в Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:30
Пропонуємо до обговорення:
У Києві змінили інструкції з повернення власнику транспортного засобу після його евакуації на штрафмайданчик.
Дивися повний текст Як забрати автомобіль зі штрафмайданчика: в Києві змінили правила
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:30
Отвод войск нам намного дороже будет стоить...
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alexander_khirhyalan
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