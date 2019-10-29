RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як забрати автомобіль зі
штрафмайданчика: в Києві...

Як забрати автомобіль зі штрафмайданчика: в Києві...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:30

Як забрати автомобіль зі штрафмайданчика: в Києві...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві змінили інструкції з повернення власнику транспортного засобу після його евакуації на штрафмайданчик.

Дивися повний текст Як забрати автомобіль зі штрафмайданчика: в Києві змінили правила.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91743
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:30

Отвод войск нам намного дороже будет стоить...
alexander_khirhyalan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 10.10.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Shram і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
29 листопада в Києві відбудеться конференція FinRetail...
R2 » Вів 29 жов, 2019 12:14
4 173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 14:58
onegin989
Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року
R2 » Пон 04 лис, 2019 10:21
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 10:21
smart_analyst2017
Коли поліція може зупинити автомобіль
R2 » Суб 02 лис, 2019 23:20
1 238
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 10:04
Миша-клиент

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.