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Якість газу у жовтні за
регіонами України (інфографіка)

Якість газу у жовтні за регіонами України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:34

Якість газу у жовтні за регіонами України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
АТ «Укртрансгаз» повідомив показники якості.

Дивися повний текст Якість газу у жовтні за регіонами України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:35

Вроде газ качают из Словакии, основные газовые хранилища на львовщине, а газ там хуже. Это как так получается? Его чтоли там сильнее разбавляют для потребителей? Типа они и так патриотичны, потому кинем их на 3%?
kozlodoev
 
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