АТ «Укртрансгаз» повідомив показники якості.
Дивися повний текст Якість газу у жовтні за регіонами України (інфографіка).
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:34
Якість газу у жовтні за регіонами України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу у жовтні за регіонами України (інфографіка).
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:35
Вроде газ качают из Словакии, основные газовые хранилища на львовщине, а газ там хуже. Это как так получается? Его чтоли там сильнее разбавляют для потребителей? Типа они и так патриотичны, потому кинем их на 3%?
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