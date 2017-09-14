RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють водії Uber

Скільки заробляють водії Uber
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55

Скільки заробляють водії Uber

Пропонуємо до обговорення:
Водій може заробляти на платформі Uber значно більше, ніж середня зарплата в Україні.

Дивися повний текст Скільки заробляють водії Uber.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91753
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55

Брехун. Щоб водій заробив 25000 грн. він повинен їздити мінімум по 12 годин щодня без вихідних. Зі своїм авто там водіїв вже давно немає.
Webracer
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 02.09.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:05

Давайте уже, сколько может заработать водитель маршрутки?))
Ромасик
 
Повідомлень: 807
З нами з: 30.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 552, 553, 554
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5537 308702
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 16:34
ceba
Скільки українців мають заощадження на "чорний день"...
R2 » Чет 07 лис, 2019 12:19
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 12:20
Ірина_
Українцям тричі підвищать пенсії: кому і на скільки 1, 2
R2 » Суб 02 лис, 2019 15:01
14 1820
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 13:43
vitalikkuvaldin9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16550)
07.11.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.