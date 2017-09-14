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Скільки заробляють водії Uber

Скільки заробляють водії Uber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55

Скільки заробляють водії Uber

Пропонуємо до обговорення:
Водій може заробляти на платформі Uber значно більше, ніж середня зарплата в Україні.

Дивися повний текст Скільки заробляють водії Uber.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55

Брехун. Щоб водій заробив 25000 грн. він повинен їздити мінімум по 12 годин щодня без вихідних. Зі своїм авто там водіїв вже давно немає.
Webracer
 
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Давайте уже, сколько может заработать водитель маршрутки?))
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Та з пробками у Львові можна 50 заробити загодину хіба гривень
rema23041989
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Нашли кого спросить. Водил надо спрашивать. Убер не работодатель, он вообще ни за что не отвечает.
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Re: Скільки заробляють водії Uber

спросите у Uber eat и Glovo сколько зарабатывают курьеры , но спросите у самих курьеров
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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