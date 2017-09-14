Водій може заробляти на платформі Uber значно більше, ніж середня зарплата в Україні.
Дивися повний текст Скільки заробляють водії Uber.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55
Скільки заробляють водії Uber
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють водії Uber.
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55
Брехун. Щоб водій заробив 25000 грн. він повинен їздити мінімум по 12 годин щодня без вихідних. Зі своїм авто там водіїв вже давно немає.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:43
Нашли кого спросить. Водил надо спрашивать. Убер не работодатель, он вообще ни за что не отвечает.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:54
Re: Скільки заробляють водії Uber
спросите у Uber eat и Glovo сколько зарабатывают курьеры , но спросите у самих курьеров
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:55
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:04
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