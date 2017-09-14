Водій може заробляти на платформі Uber значно більше, ніж середня зарплата в Україні.
Дивися повний текст Скільки заробляють водії Uber.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55
Скільки заробляють водії Uber
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють водії Uber.
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55
Брехун. Щоб водій заробив 25000 грн. він повинен їздити мінімум по 12 годин щодня без вихідних. Зі своїм авто там водіїв вже давно немає.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:43
Нашли кого спросить. Водил надо спрашивать. Убер не работодатель, он вообще ни за что не отвечает.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:54
Re: Скільки заробляють водії Uber
спросите у Uber eat и Glovo сколько зарабатывают курьеры , но спросите у самих курьеров
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:55
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:04
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:09
Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем?
1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок.
Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км.
Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать.
И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:04
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