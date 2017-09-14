Скільки заробляють водії Uber

Додано: Чет 07 лис, 2019 19:54

спросите у Uber eat и Glovo сколько зарабатывают курьеры , но спросите у самих курьеров

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа