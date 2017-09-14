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Скільки заробляють водії Uber

Скільки заробляють водії Uber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55

Скільки заробляють водії Uber

Пропонуємо до обговорення:
Водій може заробляти на платформі Uber значно більше, ніж середня зарплата в Україні.

Дивися повний текст Скільки заробляють водії Uber.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55

Брехун. Щоб водій заробив 25000 грн. він повинен їздити мінімум по 12 годин щодня без вихідних. Зі своїм авто там водіїв вже давно немає.
Webracer
 
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Давайте уже, сколько может заработать водитель маршрутки?))
Ромасик
 
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Та з пробками у Львові можна 50 заробити загодину хіба гривень
rema23041989
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:43

Нашли кого спросить. Водил надо спрашивать. Убер не работодатель, он вообще ни за что не отвечает.
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:54

Re: Скільки заробляють водії Uber

спросите у Uber eat и Glovo сколько зарабатывают курьеры , но спросите у самих курьеров
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:55

  Webracer написав:Брехун. Щоб водій заробив 25000 грн. він повинен їздити мінімум по 12 годин щодня без вихідних. Зі своїм авто там водіїв вже давно немає.


А, что он должен был сказать? Что надо убить свою тачку и стоять раком 12 часов? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:04

  Ratatui написав:А, что он должен был сказать? Что надо убить свою тачку и стоять раком 12 часов? :shock:

Он мог ограничиться общими фразами или дать какие-то выкладки насчёт такой зарплаты.
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:09

Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем?
1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок.
Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км.
Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать.
И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
niknik25011969
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:04

  lite написав:
  Ratatui написав:А, что он должен был сказать? Что надо убить свою тачку и стоять раком 12 часов? :shock:

Он мог ограничиться общими фразами или дать какие-то выкладки насчёт такой зарплаты.


Он и ограничился общими фразами 25-30 косарей. Или это не общие фразы? :mrgreen:
Ratatui
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