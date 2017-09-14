Скільки заробляють водії Uber

niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем?
1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок.
Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км.
Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать.
И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Жесть. Там мабудь ще якась прокладка є. Мені жодного разу за 4 км маршруту 24 грн не приходила вартість поїздки. В рази більше просить.