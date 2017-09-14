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Скільки заробляють водії Uber

Скільки заробляють водії Uber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:21

Скільки заробляють водії Uber

niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем?
1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок.
Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км.
Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать.
И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!


Жесть. Там мабудь ще якась прокладка є. Мені жодного разу за 4 км маршруту 24 грн не приходила вартість поїздки. В рази більше просить.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:33

Re: Скільки заробляють водії Uber

...У/Юбер - намахаловка?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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