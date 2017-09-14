Скільки заробляють водії Uber

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niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем? 1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок. Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км. Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать. И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Жесть. Там мабудь ще якась прокладка є. Мені жодного разу за 4 км маршруту 24 грн не приходила вартість поїздки. В рази більше просить.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем? 1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок. Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км. Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать. И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Мой сосед-таксист по подъезду, как - то рассказывал , как зарабатывал на такси, а я в свою очередь, попытался математически подтвердить его утверждения. В итоге:В среднем его заказ грязными -- 100 грн за 7-8 км. За день он выполняет от 10-15 заказов. Комиссия 10% или 15% ( там я не понял , когда сколько с него снимают). (100грн/7км) - 2 грн (топливо на км) - 2 ( 14% комиссия ) - 1 грн (амортизация) = около 10 грн на км. чистыми. Т.е. , чтоб заработать 25000 грн -- нужно проехать 2500 км.
niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем? 1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок. Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км. Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать. И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Начнем с того, что ели бы там выло не выгодно работать, столько фул тайм водителей не было. Для балансировки количества водителей есть коэффициенты , он которых цена может меняться в разы. 10 км мне в бомж тарифе в среднем обходятся 150 грн. Иногда бывает 100 а иногда и 250. если беда-беда на доргах, то и больше 500 может показывать. После определенного количества поездок комиссия Убера очень сильно снижается. Есть какие-то там бонусы. Ну и есть чаевые.