Скільки заробляють водії Uber

Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:37

niknik25011969 написав: Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем?

1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок.

Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км.

Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать.

И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!! Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем?1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок.Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км.Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать.И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!

не претендую на статус эксперта в этом вопросе. но попробую немного опровергнуть рассчет.Средняя стоимость нового авто, которые я вижу в УБЕР, около 15000дол (Логаны, Фабиа, Поло седан, Фиеста, Киа Рио и тд). То есть 15000*25= 375000. Стоимость газобалонного оборудования +25000 (у каждой второй). Итого 400000. В среднем машина такого уровня по Киеву без серьезного ремонта откатывает 150-200тыс. км. Или 5-7лет. Пусть будет 5 лет. Рассчет амортизации в день - 400000/5/12/25= 266 грн. То есть в среднем в день c учетом расходов на содержание (Резина, дворники, омыватели, свечи, ремни и тд.) амортизируется 300грн. Чтобы покрыть эту амортизацию из расчета 1грн/км нужно проехать 300 км. Если проезжать в среднем за день - 600 км (что мне кажется много и тяжело физически (особенно езда в часы пик)) - то амортизация 0,5 грн/км. Расход газа по городу даже с пробками вряд ли больше 12л на сотню. При цене 11,5грн л. итого на 600 км = 12*6*11,5 = 830грн. Пусть 850грн.Или 1,4грн./км.Отсюда можно выйти на среднюю себестоимость 1км при 600 откатаных. - 1,4+0,5= 1,9грн. То есть средний заработок на 1 км при 600 откатанных в день, 25 рабочих дней в месяц и 35% комиссии - 6-35%=3,9-1,9= 2 грн. Или 1200 грн в день. или в месяц 25*1200=30000грн.Как-то так.Скажу честно: я вообще не в теме. И даже ни разу не пользовался убером. просто попытался посчитать экономику глядя со стороны. Но судя по тому сколько щас ездит уберов, болтов и уклонов, то мне кажется вряд ли б кто-то убивал себя и свою машину за 10-12тыс.грн. Это как с маршрутками - все плачутся, что убыточно. но при этом идет война за маршруты между перевозчиками и новыми желающими ездить .