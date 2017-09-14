Скільки заробляють водії Uber

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niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем? 1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок. Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км. Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать. И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Жесть. Там мабудь ще якась прокладка є. Мені жодного разу за 4 км маршруту 24 грн не приходила вартість поїздки. В рази більше просить.
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niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем? 1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок. Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км. Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать. И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Мой сосед-таксист по подъезду, как - то рассказывал , как зарабатывал на такси, а я в свою очередь, попытался математически подтвердить его утверждения. В итоге:В среднем его заказ грязными -- 100 грн за 7-8 км. За день он выполняет от 10-15 заказов. Комиссия 10% или 15% ( там я не понял , когда сколько с него снимают). (100грн/7км) - 2 грн (топливо на км) - 2 ( 14% комиссия ) - 1 грн (амортизация) = около 10 грн на км. чистыми. Т.е. , чтоб заработать 25000 грн -- нужно проехать 2500 км.
niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем? 1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок. Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км. Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать. И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
Начнем с того, что ели бы там выло не выгодно работать, столько фул тайм водителей не было. Для балансировки количества водителей есть коэффициенты , он которых цена может меняться в разы. 10 км мне в бомж тарифе в среднем обходятся 150 грн. Иногда бывает 100 а иногда и 250. если беда-беда на доргах, то и больше 500 может показывать. После определенного количества поездок комиссия Убера очень сильно снижается. Есть какие-то там бонусы. Ну и есть чаевые.
niknik25011969 написав:Убер берёт 25% комиссии с выполненного заказа + 8-10% для "ПРОКЛАДКИ " между водителем и самой канторой. Дальше считайте сами: 6грн за 1км ПРОБЕГА минус 25%, минус 10%, минус топливо 2грн, минус амортизация 1грн/км- что получаем? 1 гривна с километра- ЧИСТЫЙ заработок. Теперь 25000км это 25000шрн. Т.е водила должен проехать в месяц 25000км, в день 25000/30=833км. Это без выходных. Приз...ь не МЕШКИ воровать. И с такой комисией убери сам должен оплачивать налоги и лицензии водителей!!!
не претендую на статус эксперта в этом вопросе. но попробую немного опровергнуть рассчет.
Средняя стоимость нового авто, которые я вижу в УБЕР, около 15000дол (Логаны, Фабиа, Поло седан, Фиеста, Киа Рио и тд). То есть 15000*25= 375000. Стоимость газобалонного оборудования +25000 (у каждой второй). Итого 400000. В среднем машина такого уровня по Киеву без серьезного ремонта откатывает 150-200тыс. км. Или 5-7лет. Пусть будет 5 лет. Рассчет амортизации в день - 400000/5/12/25= 266 грн. То есть в среднем в день c учетом расходов на содержание (Резина, дворники, омыватели, свечи, ремни и тд.) амортизируется 300грн. Чтобы покрыть эту амортизацию из расчета 1грн/км нужно проехать 300 км. Если проезжать в среднем за день - 600 км (что мне кажется много и тяжело физически (особенно езда в часы пик)) - то амортизация 0,5 грн/км. Расход газа по городу даже с пробками вряд ли больше 12л на сотню. При цене 11,5грн л. итого на 600 км = 12*6*11,5 = 830грн. Пусть 850грн.Или 1,4грн./км. Отсюда можно выйти на среднюю себестоимость 1км при 600 откатаных. - 1,4+0,5= 1,9грн. То есть средний заработок на 1 км при 600 откатанных в день, 25 рабочих дней в месяц и 35% комиссии - 6-35%=3,9-1,9= 2 грн. Или 1200 грн в день. или в месяц 25*1200=30000грн.
Как-то так. Скажу честно: я вообще не в теме. И даже ни разу не пользовался убером. просто попытался посчитать экономику глядя со стороны. Но судя по тому сколько щас ездит уберов, болтов и уклонов, то мне кажется вряд ли б кто-то убивал себя и свою машину за 10-12тыс.грн. Это как с маршрутками - все плачутся, что убыточно. но при этом идет война за маршруты между перевозчиками и новыми желающими ездить .
ALexxxS написав:Или 5-7лет. Пусть будет 5 лет. Рассчет амортизации в день - 400000/5/12/25= 266 грн. То есть в среднем в день c учетом расходов на содержание (Резина, дворники, омыватели, свечи, ремни и тд.) амортизируется 300грн.
У вас резина, дворники, омыватели, свечи, ремни и тд. обнуляют за 5 лет стоимость авто?
Вы невнимательно читаете. Я просто к амортизации стоимости добавил расходы на автомобиль, которые прибавляются к первоначальной инвестиции в 400тыс. Возможно 15% это и много (но машина ж будет ломаться) и надо будет тратить деньги на ремонт через 3-4 года. То есть амортизировать надо будет не 400тыс, а 450 тыс.
ALexxxS написав:Чтобы покрыть эту амортизацию из расчета 1грн/км нужно проехать 300 км
Мне кажется , что амортизация ко времени (в случае такси) не привязана. Считать нужно пробег, потому, что машина в такси не стареет, а изнашивается. Выше я описал себестоимость 1-го км.
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Может вы и правы. Но по факту машина такси через 400 тыс. пробега и 6-7 лет пользования вряд ли имеет рыночную стоимость меньше 20% от первоначальной. Десятилетний логан сейчас дешевле 3000-3500 вряд ли найдешь.А в среднем это 5-7тыс. дол. То есть 40-45% от первоначальной стоимости. Даже если считать 30% то это 4500. То есть по факту амортизация не 15000,а 10000-10500.То есть в себестоимость упадет 10500*25/400000км = 0,65 грн за 1км.