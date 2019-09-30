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Пільговики отримають платіжки
за комуналку з повною сумою

Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:18

Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою

Пропонуємо до обговорення:
Пільговики почнуть отримувати платіжні квитанції з повною сумою до сплати за послуги ЖКГ, починаючи вже з жовтня.

Дивися повний текст Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:18

Большая половина пенсионеров,проживающих в сельской местности и часть в городе не имеют мобильной связи.Куда им принимать смс?
sena_2008atp
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