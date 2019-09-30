Пільговики почнуть отримувати платіжні квитанції з повною сумою до сплати за послуги ЖКГ, починаючи вже з жовтня.
Дивися повний текст Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:18
Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:18
Большая половина пенсионеров,проживающих в сельской местности и часть в городе не имеют мобильной связи.Куда им принимать смс?
|