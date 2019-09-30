Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою

Додано: Чет 07 лис, 2019 21:04

Внезапно, как снег на голову, за три дня до получения платёжек, свалилась проблема.

Теперь пенсы ночами не будут спать, всё думать и гадать как рассчитать и где получить свою льготу.

Вброс очередного "покращення" имеет целью отвлечь внимание от очередного урезания социальной нормы газа с 4,5м3 до 4м3 на квадратный метр отапливаемой площади.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.