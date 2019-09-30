Пільговики почнуть отримувати платіжні квитанції з повною сумою до сплати за послуги ЖКГ, починаючи вже з жовтня.
Дивися повний текст Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:18
Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:18
Большая половина пенсионеров,проживающих в сельской местности и часть в городе не имеют мобильной связи.Куда им принимать смс?
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:36
должны понять, какую сумму средств не профинансировал сберегательный банк”, И КАК ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ ??
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:29
Коммуналку заставят оплатить сразу а компенсацию пришлют, видимо, когда-нибудь и куда-нибудь. Заберете, если найдете.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:18
hxbbgaf
липовые чернобыльцы и прочие слуги народа свое получат, а вот реальные в лучшем случае получат квест "найди свои деньги".
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:20
А обязательно принимать? Этой SMS коммуналку не оплатить, ни к какому делу не подшить и ни один опсос доставку SMS не гарантирует. Это так, дублирующий механизм информирования.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:04
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:04
Внезапно, как снег на голову, за три дня до получения платёжек, свалилась проблема.
Теперь пенсы ночами не будут спать, всё думать и гадать как рассчитать и где получить свою льготу.
Вброс очередного "покращення" имеет целью отвлечь внимание от очередного урезания социальной нормы газа с 4,5м3 до 4м3 на квадратный метр отапливаемой площади.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:12
В той статье" всё что нужно знать" про субсидию и ни слова о льготах.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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