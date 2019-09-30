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Пільговики отримають платіжки
за комуналку з повною сумою

Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:24

Пока пенсионеры не получат СМС с сумой дотаций по льготам , то и государство ни хрена не получит . Закон принимался без учета украинского менталитета. За электроэнергию конечно нужно платить , а за все остальное - подумаем.
lkorotkevich49
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:58

  warlamp написав:В той статье" всё что нужно знать" про субсидию и ни слова о льготах.

Так уже давненько объединено. Ну вот от 2го июня:
Також стало відомо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Паралельно будуть діяти дві системи надання пільг у грошовій формі: готівкова і безготівкова. Пільги в безготівковій формі будуть призначатися всім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через "Ощадбанк", в якому будуть вести персоніфікований облік пільговиків та коштів, які будуть надходити на рахунок для виплати пільг для кожного пільговика індивідуально. Після отримання грошей "Ощадбанк" буде переводити гроші на рахунки управляючих, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

Відзначається, що такий механізм розроблено, насамперед, для пільговиків похилого віку, які звикли до існуючої системи.


Так что о пенсах подумано в первую очередь и им об этом сообщили не сегодня. Тут, правда, ничего не сказано о сумме в платёжках, но разве не логично, что если льгота деньгами, то она не в платёжке? Иначе в чём монетизация?
moveton
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  #<12
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