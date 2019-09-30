Пільговики отримають платіжки за комуналку з повною сумою
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Пока пенсионеры не получат СМС с сумой дотаций по льготам , то и государство ни хрена не получит . Закон принимался без учета украинского менталитета. За электроэнергию конечно нужно платить , а за все остальное - подумаем.
Також стало відомо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Паралельно будуть діяти дві системи надання пільг у грошовій формі: готівкова і безготівкова. Пільги в безготівковій формі будуть призначатися всім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через "Ощадбанк", в якому будуть вести персоніфікований облік пільговиків та коштів, які будуть надходити на рахунок для виплати пільг для кожного пільговика індивідуально. Після отримання грошей "Ощадбанк" буде переводити гроші на рахунки управляючих, об’єднань, виконавців комунальних послуг.
Відзначається, що такий механізм розроблено, насамперед, для пільговиків похилого віку, які звикли до існуючої системи.
Так что о пенсах подумано в первую очередь и им об этом сообщили не сегодня. Тут, правда, ничего не сказано о сумме в платёжках, но разве не логично, что если льгота деньгами, то она не в платёжке? Иначе в чём монетизация?
Також стало відомо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Паралельно будуть діяти дві системи надання пільг у грошовій формі: готівкова і безготівкова. Пільги в безготівковій формі будуть призначатися всім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через "Ощадбанк", в якому будуть вести персоніфікований облік пільговиків та коштів, які будуть надходити на рахунок для виплати пільг для кожного пільговика індивідуально. Після отримання грошей "Ощадбанк" буде переводити гроші на рахунки управляючих, об’єднань, виконавців комунальних послуг.
Відзначається, що такий механізм розроблено, насамперед, для пільговиків похилого віку, які звикли до існуючої системи.
Так что о пенсах подумано в первую очередь и им об этом сообщили не сегодня. Тут, правда, ничего не сказано о сумме в платёжках, но разве не логично, что если льгота деньгами, то она не в платёжке? Иначе в чём монетизация?
У нас "реформаторы" всё делают через неприличное место. Раньше льготник получал платёжку и видел сколько начислено, сколько отминусовано льгот и итого к оплате. Теперь будет только сколько начислено, а о льготах придётся только гадать( есть ли, нет ли, и сколько). Социальные нормы постоянно урезают, есть переходные месяцы: октябрь и апрель, и самостоятельно их пересчитать не каждая бабуля в состоянии. Валерьянки не хватит!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Також стало відомо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Паралельно будуть діяти дві системи надання пільг у грошовій формі: готівкова і безготівкова. Пільги в безготівковій формі будуть призначатися всім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через "Ощадбанк", в якому будуть вести персоніфікований облік пільговиків та коштів, які будуть надходити на рахунок для виплати пільг для кожного пільговика індивідуально. Після отримання грошей "Ощадбанк" буде переводити гроші на рахунки управляючих, об’єднань, виконавців комунальних послуг.
Відзначається, що такий механізм розроблено, насамперед, для пільговиків похилого віку, які звикли до існуючої системи.
Так что о пенсах подумано в первую очередь и им об этом сообщили не сегодня. Тут, правда, ничего не сказано о сумме в платёжках, но разве не логично, что если льгота деньгами, то она не в платёжке? Иначе в чём монетизация?
У нас "реформаторы" всё делают через неприличное место. Раньше льготник получал платёжку и видел сколько начислено, сколько отминусовано льгот и итого к оплате. Теперь будет только сколько начислено, а о льготах придётся только гадать( есть ли, нет ли, и сколько). Социальные нормы постоянно урезают, есть переходные месяцы: октябрь и апрель, и самостоятельно их пересчитать не каждая бабуля в состоянии. Валерьянки не хватит!
А как еще простимулировать эту "бабулю" поставить счетчики хотя бы на воду/газ? -- про отопление я молчу...