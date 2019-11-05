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Україна готується до
постачання газу з Румунії

Україна готується до постачання газу з Румунії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25

Україна готується до постачання газу з Румунії

Пропонуємо до обговорення:
Укртрансгаз провів модернізацію газовимірювальної станції «Гребеники», що на Одещині, яка дозволить здійснювати постачання газу з Молдови та Румунії у разі, якщо Росія перекриє транзит газу з 1 січня 2020 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25

Сначала Румыны отжали зазоносный шельф в чёрном море, а теперь мы ещё и украденный газ покупать будем??? Классные у нас правители...
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:47

Чубатой логики не понять. Ну перекроет Россия транзит, вам то чего? Уже ж 100500 дней не покупаете у Газпрома.
summacut
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