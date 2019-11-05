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Україна готується до постачання газу з Румунії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Укртрансгаз провів модернізацію газовимірювальної станції «Гребеники», що на Одещині, яка дозволить здійснювати постачання газу з Молдови та Румунії у разі, якщо Росія перекриє транзит газу з 1 січня 2020 року.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25
Сначала Румыны отжали зазоносный шельф в чёрном море, а теперь мы ещё и украденный газ покупать будем??? Классные у нас правители...
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prizrak9999
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:47
Чубатой логики не понять. Ну перекроет Россия транзит, вам то чего? Уже ж 100500 дней не покупаете у Газпрома.
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summacut
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