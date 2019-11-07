|
|
|
Україна готується до постачання газу з Румунії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Укртрансгаз провів модернізацію газовимірювальної станції «Гребеники», що на Одещині, яка дозволить здійснювати постачання газу з Молдови та Румунії у разі, якщо Росія перекриє транзит газу з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Україна готується до постачання газу з Румунії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91761
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25
Сначала Румыны отжали зазоносный шельф в чёрном море, а теперь мы ещё и украденный газ покупать будем??? Классные у нас правители...
-
prizrak9999
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 03.06.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:47
Чубатой логики не понять. Ну перекроет Россия транзит, вам то чего? Уже ж 100500 дней не покупаете у Газпрома.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1575
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:21
prizrak9999, мы не отдали, а поделили в суде, цивилизованно и мирно спорный кусок шельфа. А вот вы китацам отдали просто так, стратегический кусок территории в Приамурье. Только за то, что желтый хозяин погладил вашего фюрера по голове и потрепал за щечку, наобещав сильно не бить в будущем.
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:53
redmax11 написав:
prizrak9999, мы не отдали, а поделили в суде, цивилизованно и мирно спорный кусок шельфа. А вот вы китацам отдали просто так, стратегический кусок территории в Приамурье. Только за то, что желтый хозяин погладил вашего фюрера по голове и потрепал за щечку, наобещав сильно не бить в будущем.
Во-первых, мы на этот суд даже не пришли!
Во-вторых, Румыния тогда вступала в НАТО и ее можно было бы так раком ставить, что Змеиный стал бы не островом, а материком.
А в-третьих, Украина, в "лице" Ющенко действительно познакомилась с черным господином, только рояль в том случае был белым. Хотя, возможно, что Ющенко просто продал наши национальные интересы.
И в последних, недавно тендер был на остаток шельфа, газ где?
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|