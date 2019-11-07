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Україна готується до
постачання газу з Румунії

Україна готується до постачання газу з Румунії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25

Україна готується до постачання газу з Румунії

Пропонуємо до обговорення:
Укртрансгаз провів модернізацію газовимірювальної станції «Гребеники», що на Одещині, яка дозволить здійснювати постачання газу з Молдови та Румунії у разі, якщо Росія перекриє транзит газу з 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст Україна готується до постачання газу з Румунії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25

Сначала Румыны отжали зазоносный шельф в чёрном море, а теперь мы ещё и украденный газ покупать будем??? Классные у нас правители...
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:47

Чубатой логики не понять. Ну перекроет Россия транзит, вам то чего? Уже ж 100500 дней не покупаете у Газпрома.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:21

prizrak9999, мы не отдали, а поделили в суде, цивилизованно и мирно спорный кусок шельфа. А вот вы китацам отдали просто так, стратегический кусок территории в Приамурье. Только за то, что желтый хозяин погладил вашего фюрера по голове и потрепал за щечку, наобещав сильно не бить в будущем.
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:53

  redmax11 написав:prizrak9999, мы не отдали, а поделили в суде, цивилизованно и мирно спорный кусок шельфа. А вот вы китацам отдали просто так, стратегический кусок территории в Приамурье. Только за то, что желтый хозяин погладил вашего фюрера по голове и потрепал за щечку, наобещав сильно не бить в будущем.

Во-первых, мы на этот суд даже не пришли!
Во-вторых, Румыния тогда вступала в НАТО и ее можно было бы так раком ставить, что Змеиный стал бы не островом, а материком.
А в-третьих, Украина, в "лице" Ющенко действительно познакомилась с черным господином, только рояль в том случае был белым. Хотя, возможно, что Ющенко просто продал наши национальные интересы.
И в последних, недавно тендер был на остаток шельфа, газ где?
astatempo
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