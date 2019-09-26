Суд призупинив розгляд справи про поруку Коломойського...
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Апеляційний адміністративний суд призупинив розглядати справу за позовом держави, у якій Україна намагається скасувати рішення Печерського суду, що визнав незаконними договори поруки Ігоря Коломойського за кредитами ПриватБанку на 9,2 мільярда гривень.
Клоуны под себя подмяли суды и оказались в полном ступоре. Лондонский суд не купишь. А теперь ещё суд штата Делавэр зацепил Беню по крупному. https://www.kreller.com/post/steal-country МВФ послало квартальных. У квартальных с этого момента полный цугцванг.