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Суд призупинив розгляд справи
про поруку Коломойського...

Суд призупинив розгляд справи про поруку Коломойського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:33

Суд призупинив розгляд справи про поруку Коломойського...

Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний адміністративний суд призупинив розглядати справу за позовом держави, у якій Україна намагається скасувати рішення Печерського суду, що визнав незаконними договори поруки Ігоря Коломойського за кредитами ПриватБанку на 9,2 мільярда гривень.

Дивися повний текст Суд призупинив розгляд справи про поруку Коломойського за 9,2 млрд грн кредитів ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:33

Клоуны под себя подмяли суды и оказались в полном ступоре. Лондонский суд не купишь. А теперь ещё суд штата Делавэр зацепил Беню по крупному.
https://www.kreller.com/post/steal-country
МВФ послало квартальных.
У квартальных с этого момента полный цугцванг.
olegan
 
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