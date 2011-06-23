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Налогообложение иностранных ценных бумаг.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:10
PS4 написав:
о да, великий финансовый воротила) твои копейки налоговую не интересуют
ты ж еще отуда 5 гривен вывел бы и доказывал бы всем что налоговая не видит)
начнешь выводить нормальные деньги- тогда за опу и возьмут
клоун, так зачем ты выше говорил о том, что при выводе двушки возьмут 19%?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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