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Volvo представила свій
перший електромобіль

Volvo представила свій перший електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:11

Volvo представила свій перший електромобіль

Пропонуємо до обговорення:
Шведський автовиробник Volvo представив свою першу повністю електричну модель - Volvo XC40 Recharge.

Дивися повний текст Volvo представила свій перший електромобіль.
R2
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