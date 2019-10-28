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Volvo представила свій перший електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Шведський автовиробник Volvo представив свою першу повністю електричну модель - Volvo XC40 Recharge.
Дивися повний текст Volvo представила свій перший електромобіль
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