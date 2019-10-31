lifecell спільно з компанією Ericsson Ukraine з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2020 року буде демонструвати технологію 5G.
Дивися повний текст lifecell буде півроку демонструвати 5G в 6 містах України.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:29
lifecell буде півроку демонструвати 5G в 6 містах України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell буде півроку демонструвати 5G в 6 містах України.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:29
Они издеваются? Какой 5G? Сделайте нормальный хоть 2G. Живу практически в центре Чернигова. Дома поговорить без танца с бубном проблема. Три года назад после длительных переписок с оператором удалось убедить, что не аппарат виной, а именно связь (предоставлены замеры сигнала в р-не с разных аппаратов). Обещали построить ещё вышку. Не уточнили только, на 5G или сразу на 7. На работе та же ерунда. Ни поговорить, ни вайбером пользоваться нормально не получится. Интернет 12Гб с пакета лайф семья не возможно использовать и гигабайта.
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