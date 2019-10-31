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lifecell буде півроку демонструвати
5G в 6 містах України

lifecell буде півроку демонструвати 5G в 6 містах України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:29

lifecell буде півроку демонструвати 5G в 6 містах України

Пропонуємо до обговорення:
lifecell спільно з компанією Ericsson Ukraine з 1 грудня 2019 року по 31 травня 2020 року буде демонструвати технологію 5G.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:29

Они издеваются? Какой 5G? Сделайте нормальный хоть 2G. Живу практически в центре Чернигова. Дома поговорить без танца с бубном проблема. Три года назад после длительных переписок с оператором удалось убедить, что не аппарат виной, а именно связь (предоставлены замеры сигнала в р-не с разных аппаратов). Обещали построить ещё вышку. Не уточнили только, на 5G или сразу на 7. На работе та же ерунда. Ни поговорить, ни вайбером пользоваться нормально не получится. Интернет 12Гб с пакета лайф семья не возможно использовать и гигабайта.
Gek2019
 
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