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Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
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