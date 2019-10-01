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Нерезиденти збільшили портфель
ОВДП до історичного максимуму

Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33

Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.

Дивися повний текст Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33

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