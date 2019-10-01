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Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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R2
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
Тюльпанная лихорадка продолжается...
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Dobrofey
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:40
С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.
Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.
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Михалыч
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:50
Михалыч написав:
С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.
Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.
отменят гривну и введут рубли с изображением зеленского)
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fernandeschmelzer78
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