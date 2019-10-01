Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:40
Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.
|