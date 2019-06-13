Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст
Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 91753
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33
Тюльпанная лихорадка продолжается...
Dobrofey
Повідомлень: 938
З нами з: 24.04.09
Подякував: 109 раз.
Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:40
С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.
Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.
Михалыч
Повідомлень: 1209
З нами з: 01.03.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 368 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:50
Михалыч написав:
С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.
Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.
отменят гривну и введут рубли с изображением зеленского)
fernandeschmelzer78
Повідомлень: 9
З нами з: 15.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:17
fernandeschmelzer78 написав: Михалыч написав:
С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.
Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.
отменят гривну и введут рубли с изображением зеленского)
А может Порошенко
при нем была взята большая часть
Смех смехом, а я серьезно
Тогда уже лучше перейти на евро, мы ведь декларируем что идем в ЕС, вон Черногория, не страна ЕС, перешла на евро и в ус не дует
Михалыч
Повідомлень: 1209
З нами з: 01.03.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 368 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:25
Михалыч
А может при Порошенко было взято около 40 млрд.грн (до июня месяца 2019г.), а сейчас 100 млрд.грн. По-Вашему 40 больше 60?
PS. На 13.06.2019 48,65 млрд грн
https://nv.ua/biz/finance/nerezidenty-u ... 26845.html
mvi
Повідомлень: 1
З нами з: 07.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему