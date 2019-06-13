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Нерезиденти збільшили портфель
ОВДП до історичного максимуму

Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33

Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.

Дивися повний текст Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:33

Тюльпанная лихорадка продолжается...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:40

С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.


Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:50

  Михалыч написав:
С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.


Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.

отменят гривну и введут рубли с изображением зеленского)
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:17

  fernandeschmelzer78 написав:
  Михалыч написав:
С начала текущего года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд гривен до 98,17 млрд гривен.


Мне становится страшно когда я думаю какой будет курс гривны если случится кризис и эти иностранные инвесторы начнут в паники сбрасывать ОВГЗ и выходить в СКВ.

отменят гривну и введут рубли с изображением зеленского)


А может Порошенко :wink: при нем была взята большая часть :?

Смех смехом, а я серьезно :oops:

Тогда уже лучше перейти на евро, мы ведь декларируем что идем в ЕС, вон Черногория, не страна ЕС, перешла на евро и в ус не дует :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:25

Михалыч А может при Порошенко было взято около 40 млрд.грн (до июня месяца 2019г.), а сейчас 100 млрд.грн. По-Вашему 40 больше 60?
PS. На 13.06.2019 48,65 млрд грн https://nv.ua/biz/finance/nerezidenty-u ... 26845.html
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:37

  mvi написав:Михалыч А может при Порошенко было взято около 40 млрд.грн (до июня месяца 2019г.), а сейчас 100 млрд.грн. По-Вашему 40 больше 60?
PS. На 13.06.2019 48,65 млрд грн https://nv.ua/biz/finance/nerezidenty-u ... 26845.html


ОК, тогда рядышком их в профиль напечатать :wink: что бы ни тому ни тому не было обидно :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:27

  mvi написав:Михалыч А может при Порошенко было взято около 40 млрд.грн (до июня месяца 2019г.), а сейчас 100 млрд.грн. По-Вашему 40 больше 60?
PS. На 13.06.2019 48,65 млрд грн https://nv.ua/biz/finance/nerezidenty-u ... 26845.html

Причем при Порошенко брали свои, а при Зе иностранные инвесторы + сейчас пытаются все активные и активнее втюхивать населению. Еще и валютные бумаги прекратили выпускать :mrgreen:
Понятное дело. что идеальный вариант для кидкавариант это 0 своих. минимум инастранцев и максимум наших оленей :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:37

  ssnet написав:
  mvi написав:Михалыч А может при Порошенко было взято около 40 млрд.грн (до июня месяца 2019г.), а сейчас 100 млрд.грн. По-Вашему 40 больше 60?
PS. На 13.06.2019 48,65 млрд грн https://nv.ua/biz/finance/nerezidenty-u ... 26845.html

Причем при Порошенко брали свои, а при Зе иностранные инвесторы + сейчас пытаются все активные и активнее втюхивать населению. Еще и валютные бумаги прекратили выпускать :mrgreen:
Понятное дело. что идеальный вариант для кидкавариант это 0 своих. минимум инастранцев и максимум наших оленей :mrgreen:

Раньше я думал, что они нерезидентов на курсе кинут (не совсем понимаю как ОВГЗ работают. Похоже на то, что сбросить их можно раньше срока), то и сумасшедших процентов выплачивать дефакто не придется. Сейчас думаю, что гребут долги, потому что другого выхода у них нет. Успехи даже не 0, все успехи давно ушли в минус ...
mvi
 
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