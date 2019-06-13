Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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Причем при Порошенко брали свои, а при Зе иностранные инвесторы + сейчас пытаются все активные и активнее втюхивать населению. Еще и валютные бумаги прекратили выпускать Понятное дело. что идеальный вариант для кидкавариант это 0 своих. минимум инастранцев и максимум наших оленей
Причем при Порошенко брали свои, а при Зе иностранные инвесторы + сейчас пытаются все активные и активнее втюхивать населению. Еще и валютные бумаги прекратили выпускать Понятное дело. что идеальный вариант для кидкавариант это 0 своих. минимум инастранцев и максимум наших оленей
Раньше я думал, что они нерезидентов на курсе кинут (не совсем понимаю как ОВГЗ работают. Похоже на то, что сбросить их можно раньше срока), то и сумасшедших процентов выплачивать дефакто не придется. Сейчас думаю, что гребут долги, потому что другого выхода у них нет. Успехи даже не 0, все успехи давно ушли в минус ...