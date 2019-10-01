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Нерезиденти збільшили портфель
ОВДП до історичного максимуму

Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:20

яка радість.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:20

  mvi написав:не совсем понимаю как ОВГЗ работают. Похоже на то, что сбросить их можно раньше срока

Насколько я в курсе, ОВГЗ работают точно так же, как банковский депозит без права расторжения: даёшь минфину бабла (как определяется сколько именно, тут с депозитами есть разница, но в данном вопросе это не важно), а он тебе обязательство через X месяцев выплатить N знаков валюты V. "Сбросить" их нельзя. Можно попробовать продать какому-то другому оленю уже на отдельном, т.н. вторичном, рынке, но это кто-то должен добровольно захотеть купить и никак на валютном курсе не отражается потому, что ничего нового на рынке не появляется.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:34

  moveton написав:
  mvi написав:не совсем понимаю как ОВГЗ работают. Похоже на то, что сбросить их можно раньше срока

Насколько я в курсе, ОВГЗ работают точно так же, как банковский депозит без права расторжения: даёшь минфину бабла (как определяется сколько именно, тут с депозитами есть разница, но в данном вопросе это не важно), а он тебе обязательство через X месяцев выплатить N знаков валюты V. "Сбросить" их нельзя. Можно попробовать продать какому-то другому оленю уже на отдельном, т.н. вторичном, рынке, но это кто-то должен добровольно захотеть купить и никак на валютном курсе не отражается потому, что ничего нового на рынке не появляется.


В случае кризиса и паники, нервные инвестора одномоментно начинают скидывать бумаги на вторичке по любой цене и с любым дисконтом покупая на вырученные деньги валюту по любому курсу, при этом зачастую государства и их регуляторы что бы полностью не обвалить рынок облигаций/ценных бумаг вынуждены скупать их печатая/эмитируя свою валюту и продавая СКВ из резервов для того что бы не рухнула уже вся экономика/не свалилась в еще большую рецессию.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:50

Михалыч, это скорее только, если есть подозрение, что минфин обязательств не выполнит. Вряд ли такое грозит. Уж гривневые бумаги бумагой с другим текстом он точно может оплатить всегда. А если будет именно валютная паника, то при чём тут ОВГЗ? Тут, скорее, тот, у которого есть гривна, чтобы их купить на вторичке, пойдёт валюту покупать. А владельцы гривневых ОВГЗ будут только грустно смотреть на курс.
moveton
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