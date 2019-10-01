Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму

Додано: Чет 07 лис, 2019 22:37

moveton написав: Михалыч, это скорее только, если есть подозрение, что минфин обязательств не выполнит. Вряд ли такое грозит. Уж гривневые бумаги бумагой с другим текстом он точно может оплатить всегда. А если будет именно валютная паника, то при чём тут ОВГЗ? Тут, скорее, тот, у которого есть гривна, чтобы их купить на вторичке, пойдёт валюту покупать. А владельцы гривневых ОВГЗ будут только грустно смотреть на курс. , это скорее только, если есть подозрение, что минфин обязательств не выполнит. Вряд ли такое грозит. Уж гривневые бумаги бумагой с другим текстом он точно может оплатить всегда.Тут, скорее, тот, у которого есть гривна, чтобы их купить на вторичке, пойдёт валюту покупать. А владельцы гривневых ОВГЗ будут только грустно смотреть на курс.

занимая

Речи идет оим как раз валюта нужна, именно они сейчас укрепляют курс гривны сдавая валюту для покупки ОГВЗ, а скупают ее минфин для выплаты по внешним долгам и НБУ в резервыа в случае кризиса и паники,будут сбрасывать гривневые ОГВЗ и скупать валюту обратно что бы вывести ее в свои страны,, они тут заработают и смогут отдать заем и еще получат прибыль виде процентов, но в случае кризиса достаточно начаться паники и как снежный ком пойдет, курс падает, они видят, что надо спасать хоть что то и начинают скидывать гривневый ОВГЗ на вторичке скупая после этого СКВ и выводя в свои страны СКВ, и так достаточно им только начать, тут же подтянутся другие и происходит одномоментный обвал потому как они хотят хоть что то вынуть и отдать долг, у них появляется страх, чем дольше они будут сидеть, тем меньше смогут вытянуть и отдать своего валютного долга в своих странах который они набрали для покупки украинских гривневых ОВГЗ т.о. очень быстро может раскрутиться спираль девала гривны из за нерезов и гривневых ОВГЗ которые они накупили.