Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму

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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:20
Насколько я в курсе, ОВГЗ работают точно так же, как банковский депозит без права расторжения: даёшь минфину бабла (как определяется сколько именно, тут с депозитами есть разница, но в данном вопросе это не важно), а он тебе обязательство через X месяцев выплатить N знаков валюты V. "Сбросить" их нельзя. Можно попробовать продать какому-то другому оленю уже на отдельном, т.н. вторичном, рынке, но это кто-то должен добровольно захотеть купить и никак на валютном курсе не отражается потому, что ничего нового на рынке не появляется.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:34
В случае кризиса и паники, нервные инвестора одномоментно начинают скидывать бумаги на вторичке по любой цене и с любым дисконтом покупая на вырученные деньги валюту по любому курсу, при этом зачастую государства и их регуляторы что бы полностью не обвалить рынок облигаций/ценных бумаг вынуждены скупать их печатая/эмитируя свою валюту и продавая СКВ из резервов для того что бы не рухнула уже вся экономика/не свалилась в еще большую рецессию.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:50
Михалыч, это скорее только, если есть подозрение, что минфин обязательств не выполнит. Вряд ли такое грозит. Уж гривневые бумаги бумагой с другим текстом он точно может оплатить всегда. А если будет именно валютная паника, то при чём тут ОВГЗ? Тут, скорее, тот, у которого есть гривна, чтобы их купить на вторичке, пойдёт валюту покупать. А владельцы гривневых ОВГЗ будут только грустно смотреть на курс.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:37
Речи идет о нерезах им как раз валюта нужна, именно они сейчас укрепляют курс гривны сдавая валюту для покупки ОГВЗ, а скупают ее минфин для выплаты по внешним долгам и НБУ в резервы а в случае кризиса и паники, нерезы будут сбрасывать гривневые ОГВЗ и скупать валюту обратно что бы вывести ее в свои страны, особо "умные" нерезы балуются занимая в своих странах в СКВ под низкие проценты и вкладывая в Украинские гривневые ОГВЗ под "высокие" проценты, надеясь при это что все будет ОК и курс не упадет, они тут заработают и смогут отдать заем и еще получат прибыль виде процентов, но в случае кризиса достаточно начаться паники и как снежный ком пойдет, курс падает, они видят, что надо спасать хоть что то и начинают скидывать гривневый ОВГЗ на вторичке скупая после этого СКВ и выводя в свои страны СКВ, и так достаточно им только начать, тут же подтянутся другие и происходит одномоментный обвал потому как они хотят хоть что то вынуть и отдать долг, у них появляется страх, чем дольше они будут сидеть, тем меньше смогут вытянуть и отдать своего валютного долга в своих странах который они набрали для покупки украинских гривневых ОВГЗ т.о. очень быстро может раскрутиться спираль девала гривны из за нерезов и гривневых ОВГЗ которые они накупили.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:51
Михалыч, меня не слышат. Разумеется, нерезы (да и почему только нерезы?) массово начнут продавать ОВГЗ с дисконтом, если им покажется, что даже так перевложиться в валюту будет выгоднее, чем ждать срока. Из этого вытекает только то, что на вторичном рынке цена на них сильно упадёт, а на первичном просто перестанут покупать. Но продавать - это ещё не продать. Если на вторичке никто не купит, то никакого "скидывать гривневый ОВГЗ на вторичке скупая после этого СКВ и выводя в свои страны СКВ" не получится. А теперь вопрос, кто будет покупать эти вторичные ОВГЗ, если видно, что купить валюты выгоднее? Причём это же система не с положительной обратной связью, а как раз с отрицательной. Чем больше кажется, что гривна будет дальше ослабляться, тем покупателям на вторичке менее очевидно зачем покупать ОВГЗ. Ну а чем меньше, тем продавцам не понятнее зачем продавать. Определённую валютную панику устроить - это запросто, конечно. Но её устраивают владельцы не ОВГЗ, а свободных гривневых ресурсов. И им для этого ОВГЗ не требуются. Пятилетку назад отлично обошлись.
Да, на всякий случай: я абсолютно согласен, что из за того, что сейчас от ОВГЗ идёт приток валюты на рынок, курс занижен и когда олени закончатся, он заметно подскочит. Ну и дополнительно подскочит от того, что для отдачи обязательств через 2-3 года гривну придётся печатать. Хотя, кто знает. Может распродадут землю и всё отдадут за этот счёт Вон, уже сказали, что продажа земли даже в мыслях не имеет пополнение бюджета.
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