Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до історичного максимуму

Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:51

, меня не слышат. Разумеется, нерезы (да и почему только нерезы?) массово начнут продавать ОВГЗ с дисконтом, если им покажется, что даже так перевложиться в валюту будет выгоднее, чем ждать срока. Из этого вытекает только то, что на вторичном рынке цена на них сильно упадёт, а на первичном просто перестанут покупать. Но продавать - это ещё не продать. Если на вторичке никто не купит, то никакого "скидывать гривневый ОВГЗ на вторичке скупая после этого СКВ и выводя в свои страны СКВ" не получится. А теперь вопрос, кто будет покупать эти вторичные ОВГЗ, если видно, что купить валюты выгоднее? Причём это же система не с положительной обратной связью, а как раз с отрицательной. Чем больше кажется, что гривна будет дальше ослабляться, тем покупателям на вторичке менее очевидно зачем покупать ОВГЗ. Ну а чем меньше, тем продавцам не понятнее зачем продавать. Определённую валютную панику устроить - это запросто, конечно. Но её устраивают владельцы не ОВГЗ, а свободных гривневых ресурсов. И им для этого ОВГЗ не требуются. Пятилетку назад отлично обошлись.Да, на всякий случай: я абсолютно согласен, что из за того, что сейчас от ОВГЗ идёт приток валюты на рынок, курс занижен и когда олени закончатся, он заметно подскочит. Ну и дополнительно подскочит от того, что для отдачи обязательств через 2-3 года гривну придётся печатать. Хотя, кто знает. Может распродадут землю и всё отдадут за этот счётВон, уже сказали, что продажа земли даже в мыслях не имеет пополнение бюджета.