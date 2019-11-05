Фінансування субсидій на 2020 рік зменшили через зростання рівня доходів населення.
Дивися повний текст Чому зменшили фінансування субсидій на 2020 рік - пояснення уряду.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:54
Чому зменшили фінансування субсидій на 2020 рік -...
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Дивися повний текст Чому зменшили фінансування субсидій на 2020 рік - пояснення уряду.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:54
"...уменьшилась по сравнению с предыдущими годами из-за роста уровня доходов населения."
А как же "зубожиння" при "барыге"? Выходит не было "епохи бідності"?
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