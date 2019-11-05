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Чому зменшили фінансування
субсидій на 2020 рік -...

Чому зменшили фінансування субсидій на 2020 рік -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:54

Чому зменшили фінансування субсидій на 2020 рік -...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансування субсидій на 2020 рік зменшили через зростання рівня доходів населення.

Дивися повний текст Чому зменшили фінансування субсидій на 2020 рік - пояснення уряду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:54

"...уменьшилась по сравнению с предыдущими годами из-за роста уровня доходов населения."
А как же "зубожиння" при "барыге"? Выходит не было "епохи бідності"?
olegan
 
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