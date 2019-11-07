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Президент ветував закон про
перевірки отримувачів субсидій

Президент ветував закон про перевірки отримувачів субсидій
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:09

Президент ветував закон про перевірки отримувачів субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський ветував та направив назад до Верховної Ради закон, який запроваджує систему перевірок отримувачів субсидій та інших соціальних виплат.

Дивися повний текст Президент ветував закон про перевірки отримувачів субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:09

Звичайно що ветував, бо ж субсиданти це всі його виборці.
kaznashcho
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