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Президент ветував закон про перевірки отримувачів субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський ветував та направив назад до Верховної Ради закон, який запроваджує систему перевірок отримувачів субсидій та інших соціальних виплат.
Дивися повний текст Президент ветував закон про перевірки отримувачів субсидій
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:09
Звичайно що ветував, бо ж субсиданти це всі його виборці.
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kaznashcho
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