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Укрзалізниця планує залучити
$3 млрд інвестицій від IPO

Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:42

Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO

Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці розраховують залучити близько 3 мільярдів доларів від продажу частини акцій компанії на міжнародних фондових біржах (IPO).

Дивися повний текст Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:42

Он сам понял, что сказал? Какие 3 ярда баксов с IPO? Какие полтора ярда баксов с прибыли? В прошлом году они всего 7 лямов чистой прибыли получили. Воровать надо меньше, тогда показатели будут лучше.
phantom_systems
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