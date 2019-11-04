В Укрзалізниці розраховують залучити близько 3 мільярдів доларів від продажу частини акцій компанії на міжнародних фондових біржах (IPO).
Дивися повний текст Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:42
Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:42
Он сам понял, что сказал? Какие 3 ярда баксов с IPO? Какие полтора ярда баксов с прибыли? В прошлом году они всего 7 лямов чистой прибыли получили. Воровать надо меньше, тогда показатели будут лучше.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:03
Это называется доведение до банкротства. Пропускать грузоперевозки Ахметова за копейки и поднять на пассажирские в 10 раз чтоб никто не ездил.
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