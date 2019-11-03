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SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "компанія":https://skyup.aero/ru/.
Дивися повний текст SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:43
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