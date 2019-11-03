Про це повідомляє "компанія":https://skyup.aero/ru/.
Дивися повний текст SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:43
SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей.
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:13
Да они вообще летают только из Киева, купить билеты "в Киев" на некоторые направления просто нельзя...
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