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SkyUp запровадив нульовий
тариф для перельотів дітей

SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:43

SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "компанія":https://skyup.aero/ru/.

Дивися повний текст SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей.
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Да они вообще летают только из Киева, купить билеты "в Киев" на некоторые направления просто нельзя...
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