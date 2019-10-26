RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Ripple спрогнозував повне
знецінення 99% криптовалют

Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24

Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор компанії Ripple (токен XRP) Бред Гарлінгхаус заявив, що майже всі криптовалюта очікує падіння вартості до нуля.

Дивися повний текст Голова Ripple спрогнозував повне знецінення 99% криптовалют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91756
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24

А чё так скромно? Так бы и сказал: обесценятся все и только токен XRP ваша опора и доход.
И запомните, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, MSN [Bot], ssnet і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україну хочуть зайти три великі криптобіржі - голова UVCA
R2 » Вів 29 жов, 2019 21:41
3 258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 23:59
andrein
Голова Мінекономіки пропонує скасувати ЄСВ 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 28 жов, 2019 13:17
42 2657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 21:43
ruvex
Експерт спрогнозував, яким буде курс долара в Україні до...
R2 » Суб 26 жов, 2019 13:57
2 175
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 жов, 2019 21:22
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78457)
07.11.2019 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.